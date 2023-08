Amanda Rod Alinne Prado e Priscila Tovic

Eu reinvento, tu reinventas, ele reinventa... a talentosa Alinne Prado se reinventa! A jornalista, apresentadora, influenciadora e palestrante, que até poucos dias podia ser vista no comando da primeira temporada do podcast "Farinha Pouca, Meu Pitaco Primeiro", ao lado da criadora de conteúdo Taty Ferreira, está mergulhada em um novo projeto.

Trata-se do InfluenSer, que desenvolveu junto de Priscila Tovic. Mas, segundo ressaltou ao iG Gente, a iniciativa não é de agora. Nasceu na época em que as duas faziam parte do elenco do "Dancing Brasil", de Xuxa Meneghel, na RecordTV. Priscila era repórter, e Alinne, uma das artistas que estavam concorrendo ao título de melhor dançarina da atração.





Amanda Rod Priscila Tovic e Alinne Prado





"Dividir conhecimento aumenta meu repertório. E toda técnica que fui desenvolvendo nesses meus 21 anos de caminhada eu ensino no InfluenSer. Estou muito feliz com a parceria com a Pri Tovic e tenho certeza de que ainda renderá bons frutos. É algo que, se me oferecessem quando estava começando a carreira, agarraria com unhas e dentes", afirmou Alinne.

Já Priscila, fazendo coro às palavras da ex-titular do "TV Fama" e do "Bom Dia Você", ambos da RedeTV!, acrescentou: "Nos conhecemos há quatro anos, e dali surgiu um laço profundo. Quando ela me contou que estava com esse intuito, unimos nosso conhecimento e criamos uma proposta potente e inovadora. O InfluenSer é para transformar qualquer pessoa em um influencer, com essência e excelência".