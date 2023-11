Sérgio Castro Claudia Tenório

Conduzida por uma jornada transformadora em São Miguel dos Milagres, no litoral alagoano, Claudia Tenório encontrou a inspiração necessária para pôr em prática o seu terceiro projeto literário. Trata-se de "Essência e Poder: O Caminho Definitivo para Desbloquear Sua Essência e Revelar Seu Potencial Máximo", que virá com um diferencial.

Isso porque, de acordo com a assessoria de imprensa da jornalista e apresentadora, que tem quase quatro décadas de carreira no mundo do entretenimento, ele também será liberado no formato de conteúdo programático, permitindo que os leitores mergulhem ainda mais fundo no processo de autorreflexão que ela propõe.





"'Essência e Poder' promete ser uma fonte de estímulo e autodescoberta para todos aqueles que desejam explorar seu potencial e desvendar o verdadeiro poder dos seus sentidos. É um testemunho da dedicação de Claudia Tenório à evolução pessoal e ao compartilhamento de sabedoria", narra um dos trechos do comunicado enviado à imprensa. Tanto a obra quanto o treinamento estarão disponíveis em breve.