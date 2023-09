Divulgação Claudia Tenório

Claudia Tenório, que há mais de uma década apresenta o vespertino "Vida Melhor", na grade da Redevida de Televisão, está sorrindo à toa. Um dos motivos é o fato de alguns episódios do "Shop Tour", que a alçou à fama nos anos 1990, terem sido resgatados pelos internautas e caído no gosto da geração Z.

Para quem não sabe ou não se lembra, a atração era especializada em mostrar anúncios de ofertas e oportunidades de produtos e serviços diversos, como carros, roupas, restaurantes, apartamentos, oficinas, entre outros. "Isso me faz sentir que minha mensagem e meu estilo de comunicação têm relevância e inspiram", destacou a carioca ao site.

Ainda durante o bate-papo, a "multifacetada" artista (sim, Tenório é apresentadora, jornalista, escritora e palestrante) discorreu sobre um tema que tomou conta dos noticiários no mês de maio e fez com que recebesse hate do tribunal da internet. Foi logo após o chefe de cozinha Esdras de Lúcia declarar que foi prejudicado e desrespeitado pela comunicadora e "vítima de uma grande e profunda injustiça". Leia a seguir a entrevista completa.





1. Como é ver o seu trabalho no "Shop Tour" sendo descoberto por grande parte da geração Z?

Emocionante. Tínhamos um jeito vanguardista de fazer televisão. A simplicidade e a verdade sempre foram nossos pilares. Já éramos digital influencers, apesar de ainda não existir essa nomenclatura.





Agora, observar esses vídeos antigos viralizando é incrível. Isso me faz sentir que minha mensagem e meu estilo de comunicação têm relevância e inspiram.

2. Aproveitando o ensejo, qual foi a coisa mais inusitada que ouviu em uma dessas abordagens adolescentes?

A interação com eles sempre traz surpresas. Uma vez, fui parada em um shopping lotado por um grupo de jovens que não só pediu um autógrafo, mas também começou uma dança improvisada ao meu redor. Foi engraçado e inesquecível!

3. Como foi a virada de chave para trazer linguagens diferentes para a sua carreira?

Um momento crucial. Durante anos, me dediquei a um estilo específico, mas a decisão de explorar outros "nichos" trouxe um novo fôlego à minha trajetória. Isso me permitiu expandir a criatividade, a espiritualidade e a maturidade.

Reprodução/Internet Claudia Tenório no comando do 'Shop Tour'





Com o "Vida Melhor" pude experimentar novos horizontes e conectar-me com espectadores diversos. Sempre levei a verdade em relação às lojas e aos produtos que anunciava, mas, na Redevida, levo a integridade que carrego na alma, no coração.

4. Você se vê na posição de estar ainda mais atualizada para atender ao novo público?

A internet e as tendências estão em constante evolução, e eu estou comprometida a acompanhar essas mudanças para continuar a oferecer conteúdo relevante e autêntico. É um desafio muitas vezes, porque a tecnologia avança num ritmo assustador.

5. Recentemente, você foi alvo de um "cancelamento" por algo que já explicou que não ocorreu. Como foi se enxergar nessa posição tão visível?

Uma experiência desafiadora. Porém, isso me levou a refletir sobre a importância da empatia nas redes sociais. Foi uma oportunidade para crescer em todos os sentidos. Também pensei sobre os valores invertidos, diante dos quais as pessoas jogam a qualquer preço para terem notoriedade. Outro ponto, em relação ao efeito "manada", é que a sociedade está tão carente que nem sabe o porquê e como, mas quer pertencer a um grupo.

Enfim, é um assunto denso, que me machucou, mas trouxe crescimento. Ser exposta devido àquilo que não fiz foi angustiante e prejudicial. Um convidado atrasado duas horas, tentativa de trapacear com uma receita nitidamente errada, falta de conhecimento técnico, vídeo com edição, áudio acelerado e julgamento por quem não me conhece foram cruciais para tudo que aconteceu.

6. Hoje, olhando para trás, dá para tirar alguma coisa positiva de tudo que rolou?

Sim, aprendi a ser mais resiliente, a valorizar o apoio dos meus fãs e a usar a adversidade como um trampolim para o crescimento pessoal e profissional.

7. Atualmente, com tudo que temos vivido, é possível ser quem a gente quer ser?

Para mim, viver com dignidade é tudo. Sempre acreditei que a honestidade e a seriedade são valores essenciais que moldaram minha jornada. Sou incrivelmente grata pela oportunidade de ser verdadeira em todas as áreas.

Quando sou autêntica, noto que estou em sintonia comigo mesma. Não tenho que esconder quem sou ou mascarar opiniões. A autenticidade e a determinação são indispensáveis para alcançar nossos objetivos, mesmo em um mundo em constante mudança.

8. Existe uma alteração que você faria na sua história se pudesse?

Não, nada. Cada experiência, seja positiva ou desafiadora, contribuiu para realçar quem sou hoje. São essas vivências que me tornam única e me permitem conectar-me genuinamente com o meu público.

9. Você comemorou há pouquíssimos dias 13 anos à frente do "Vida Melhor". O que ele representa para você?

O programa simboliza um período de dedicação, aprendizado e crescimento, permitindo-me compartilhar conhecimento e inspirar pessoas a se aperfeiçoarem de várias maneiras. A minha vida ficou muito melhor desde que comecei a desenvolvê-lo.

10. O que esperar dos seus próximos passos?

Mais aventuras emocionantes, projetos inovadores e uma maior "afinidade e conexão" com quem me acompanha. Estou ansiosa para continuar a explorar novas oportunidades e a dividir minha jornada com todos!