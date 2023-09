Reprodução/Instagram Luísa Sonza e Talokudo

"Chico, se tu me quiseres..." A música de Luísa Sonza segue viralizando nas redes sociais. O mais novo a entrar na trend é o humorista Talokudo. Com peruca loira, roupas e cenários que remetem ao trabalho da cantora e compositora pop gaúcha, ele fez uma brincadeira com os versos da faixa. No entanto, nessa sua roupagem, o título faz menção ao período menstrual.









Reprodução/Instagram Talokudo faz vídeo inspirado em clipe de Luísa Sonza





"'Quero Estar de Chico', paródia de 'Chico'. Marquem a Luísa, gente", pediu Talokudo aos risos por meio de uma postagem no Instagram. Não demorou muito para os usuários começarem a interagir. "Essa versão ficou mil vezes melhor", brincou uma. "Quem tem limite é município", emendou outra. Por fim, teve a que satirizou o tamanho do absorvente e ainda cravou: "Estou com medo do 'chico' soltar a minha mão este mês". Olha só: