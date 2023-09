Divulgação Cris Lima e Márcio Victor, do Psirico

A comemoração dos 44 anos de Márcio Victor, do Psirico, segue dando o que falar. Primeiro, porque o vocalista do grupo baiano conseguiu juntar uma turma animada em plena segunda-feira (25), em sua residência, em Salvador. Cerca de duzentas pessoas compareceram.





Em segundo lugar, a riqueza de detalhes da decoração temática, assinada por Cid Brito, que, além de ser seu primo, exerce um papel fundamental na elaboração de grande parte de seus figurinos. No convite, o intérprete de "Lepo Lepo" chegou a pedir aos amigos e familiares que vestissem verde e vermelho para entrar no clima da celebração.







Uma das mais empolgadas era a cantora Cris Lima, com quem ele, aliás, dividiu o microfone e gravou a eletrizante "Bumbum de Elevador". "Márcio é amor e luz. Um irmão que a vida me deu. É uma grande alegria poder estar ao seu lado e de toda a sua família nessa ocasião tão linda", disse a estrela do piseiro.

Divulgação Cris Lima na festa de Márcio Victor





Já o aniversariante, esfuziante, publicou uma mensagem por meio do Instagram. Em um dos trechos, frisou: "Que dia, meu Deus! Só tenho a agradecer! Sou abençoado por ter saúde para compartilhar tanto carinho com os meus neste momento tão especial!".