Carla Prata mostrou que já está com tudo em cima para brilhar pelo segundo ano contínuo à frente da Bateria do Zaca. Com um vestido de Kell Mendes todo trabalhado na transparência e nas pedrarias (cinco mil no total), a estrela do dominical "Selfie", da RedeTV!, e do podcast "Pod Trash", marcou presença no barracão da escola e pôde conhecer um pouco do que eles levarão para a avenida.





Com o enredo "Ifá", de Macaco Branco, Carlos Bebeto, Djalma Santos, Chiquinho Gomes, Dr. Marcello Medeiros e Denis Moraes, que busca manifestar uma mensagem de valorização da cultura africana, com relevância da continuidade das tradições e conhecimentos ancestrais, a Acadêmicos do Tucuruvi será a sétima a desfilar no sambódromo do Anhembi, no sábado, dia 10 de fevereiro, encerrando, assim, a folia momesca em São Paulo.

