Após a maratona carnavalesca (sim, ela desfilou como rainha de bateria da Acadêmicos do Tucuruvi, em São Paulo, e marcou presença em camarotes badalados de Salvador), Carla Prata pegou um voo com destino ao país vizinho e fugiu de aglomerações. Na Argentina, desfrutou de lugares e ocasiões incríveis.

Contudo, nem bem voltou ao Brasil, a apresentadora já gravou o especial de inverno de seu programa "Selfie com Carla Prata", exibido nacionalmente pela RedeTV! aos domingos, em Campos do Jordão (SP), e aproveitou para revelar seus próximos passos. Um deles é a divulgação de "Super Cápsulas".





Para quem ainda não sabe, a ex-dançarina do Faustão e ex-participante de "A Fazenda 8" convive com um mal chamado miastenia gravis, que provoca fraqueza muscular extrema, principalmente ao realizar alguma atividade física intensa. Logo, precisa de uma série de cuidados especiais. Justamente por isso e pensando em auxiliar mais pessoas, uniu-se à sua irmã Thamyriz e criou a fórmula, participando de todo o processo de elaboração e escolha dos componentes.

"Minha vida toda passei por situações difíceis, quase morri algumas vezes, mas Deus estava sempre lá, e acho que nada é por acaso. Tanto eu quanto Thamyriz temos doenças graves e passamos por momentos desafiadores. Então, surgiu a ideia de nos unirmos com o objetivo de tentar ajudar o máximo de gente possível", contou ao site. Por fim, explicou que disponibilizará no mercado um multivitamínico para unha e cabelo, com alguns nutrientes para a memória, e outro para emagrecimento.