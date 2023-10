Reprodução/Instagram Rosana Hermann e Rico Melquiades

Rosana Hermann se mostrou atônita com as últimas notícias que saíram na mídia a respeito das intervenções cirúrgicas realizadas por Rico Melquiades, ganhador da 13ª temporada de "A Fazenda". Isso porque o dono do bordão "calada vence" relatou, nos stories do Instagram, que tomou a decisão depois de receber mensagens de haters que o tachavam de "esquisito".

Reprodução/Instagram Rico Melquiades





"Eu nem sei quem é o rapaz, mas, gente, isso aqui é tão, mas tão incompreensível para mim. Não sei se é geracional, mas como pode alguém pautar sua vida, sua aparência, pelo que 'as pessoas falam no direct das redes sociais'? Não aguentava mais ser chamado de feio", disse a jornalista e ex-apresentadora do "Fala Brasil", da RecordTV, e do "Atualíssima", da Band, por meio do X, antigo Twitter.





Reprodução/X/Twitter Print de um dos comentários de Rosana Hermann no X, antigo Twitter





Ao ler o comentário de uma usuária que fez a seguinte análise: "Acho que é porque estamos na era dos filtros. A garotada já cresce se achando 'disforme', e dá nisso. É o tipo de pressão que só essa geração entende", Hermann respondeu: "Mas como ser denominado de 'feio' por anônimos pode ser tão terrível, tão doloroso, a ponto de declarar que 'não teve forças'. Cara, é muito 'white people problem' (problemas de gente branca, em tradução literal), sério".

Reprodução/Instagram O vencedor de 'A Fazenda 13' contou que não está conseguindo lidar com as avaliações negativas na web





Eu nem sei quem é o rapaz, mas gente, isso aqui é tão, mas tão incompreensível para mim. Não sei se é geracional, mas como alguém pode pautar sua vida, sua aparência, sua cara, pelo que 'as pessoas falam no direct das redes sociais'? pic.twitter.com/fYbQE4S8p7 — Rosana Hermann  (@rosana) October 18, 2023





"não aguentava mais ser chamado de feio". pic.twitter.com/R3ED9UfhPa — Rosana Hermann  (@rosana) October 18, 2023





Mas como ser chamado de 'feio' por anônimos pode ser tão TERRIVEL, tão doloroso, a ponto da pessoa dizer que 'não teve forças'. Cara, é muito white people problem, sério. — Rosana Hermann  (@rosana) October 18, 2023