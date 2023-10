Reprodução/Instagram Rosana Hermann

Rosana Hermann também está atemorizada com a onda de violência que tem tomado conta dos noticiários nos últimos dias. Ao repercutir o caso dos três profissionais de saúde mortos (um quarto foi baleado e está hospitalizado) a tiros na madrugada desta quinta-feira (5) em um quiosque na Barra da Tijuca, na zona oeste carioca, ela não se segurou.

"É uma chacina incompreensível, chocante, mais um crime inaceitável do nosso país. E pior: já tem gente tentando capitalizar esse horror a favor do fascismo. Para quem fala 'descansa militante', meu VTNC. Não tem descanso enquanto houver injustiça", desabafou a jornalista e apresentadora, para, logo em seguida, acrescentar no microblog X: "Estou muito abalada".





O ataque foi em uma das avenidas mais movimentadas da Barra, a Lúcio Costa, que margeia toda a praia, e a principal linha de investigação indica que uma das vítimas executadas pode ter sido confundida por bandidos. O "alvo" deles seria o miliciano Taillon de Alcântara Pereira Barbosa, que tem características parecidas com as do doutor Perseu Ribeiro de Almeida, de 33 anos.

estou muito abalada com a execução dos médicos ortopedistas

é uma chacina incompreensível, chocante, mais um crime inaceitável do nosso país.

essa é a REALIDADE do Brasil.

E PIOR:

- já tem gente tentando capitalizar esse horror a favor do fascismo.

- já tem gente tentando capitalizar esse horror a favor do fascismo.

PRA QUEM DIZ 'DESCANSA…





eu nao entendo essa linha de 'engano' aritmeticamente falando.

- Assassinos dispararam ao todo 33 balas

- O médico que sobreviveu foi alvejado por 14 balas

- a materia de O Globo diz que os médicos assassinados atingidos por (ao menos) 5 tiros

- mas ai eles teriam atirado no…





Deixa eu ver se entendi o 'raciocínio' da linha que a policia está seguindo:

- um carro de criminosos está passeando, todos com armas carregadas e máscaras, passeio normal...

- alguém vê, de longe, numa cadeira do lado de dentro da orla de um quiosque, uma mesa com 4 pessoas e…