Reprodução/Instagram Gabi Melquiades, Rico Melquiades, Solange Bezerra e Deolane Bezerra

A "empatia" mandou um beijo para Solange Bezerra, genitora da advogada e influenciadora digital Deolane Bezerra. O motivo? Ela ignorou o desabafo que Rico Melquiades fez após ter se submetido a novos procedimentos estéticos no rosto nesta terça (17). "Eu não aguentava mais ser chamado de feio no direct", justificou o ganhador da 13ª temporada de "A Fazenda", da RecordTV, por meio dos stories do Instagram.

Reprodução/Internet Print das mensagens de Gabi Melquiades e Solange Bezerra





Ao dar de cara com uma página de fofocas repercutindo as fotos e os vídeos da intervenção do ex-peão, a matriarca das Bezerra não se segurou e disse que o caso dele "não havia jeito, não". Ou melhor, até tinha, era só "nascer de novo". Aí, não prestou. Gabi Melquiades, a mana de Rico, viu e replicou à altura: "Talvez você precise de uma cirurgia, não para mudar a cara, e sim a alma que está podre".