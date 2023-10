Divulgação TV Aparecida

Com 18 anos no ar, a TV Aparecida busca sempre novas formas de ampliar seu alcance. Um exemplo disso é que, desde quarta-feira (11), ela faz parte do portfólio do streaming gratuito disponível nas Smart TVs da coreana "Samsung".

A novidade fortalece a missão de levar a mensagem de fé e devoção para um maior número de espectadores, proporcionando, assim, um conteúdo satisfatório para toda a família, como fez questão de apontar a gerente de marketing, Milene Marques. "Estamos muito felizes com a estreia, especialmente no mês em que celebramos a festa da padroeira do Brasil!", frisou.





Divulgação TV Aparecida expande as plataformas de acesso de sua programação





Entrar para a lista do "Samsung TV Plus" é resultado de um intenso trabalho de pesquisa, em busca de novas tecnologias e inovações do setor, de acordo com Paulo Borsatti, responsável pela área de engenharia e operações do canal. "Foi um projeto desafiador que toda a equipe da casa abraçou com empenho e dedicação", ressaltou.

Outro ganho da TV com a inserção no catálogo da "Samsung" é que, com o crescimento em distribuição, conseguirá bons resultados em audiência e feedback de parcerias, que ajudam na manutenção do trabalho missionário e também no desenvolvimento e nos investimentos em novas atrações, conforme explicou Tassiana Moreira, do departamento comercial.