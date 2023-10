Reprodução/Instagram Gabriela Pugliesi e Erika Schneider

Gabriela Pugliesi e Whindersson Nunes não foram os únicos vips e notáveis da internet que "renegaram" os sorrisos radicalmente brancos e voltaram ao natural, "mas ao natural bonito". Key Alves, Erika Schneider e Carol Nakamura, que integraram o elenco do "Big Brother Brasil 23", "A Fazenda 13" e "No Limite 6", respectivamente, também optaram por refazer o método para fugir da artificialidade.

Reprodução/Instagram O procedimento realizado por Key Alves foi feito pelo Dr. Viotto





De acordo com Adriano Medrado, CEO da Studio Art & Design, há uma explicação plausível para essa nova onda: "Os pacientes agora preferem tons que se harmonizem melhor com a cor de seus dentes e que proporcionem uma aparência mais característica e atraente. Essa mudança pode ser atribuída à conscientização sobre as opções disponíveis e aos grandes avanços na tecnologia que permitem resultados personalizados".





Divulgação Adriano Medrado, Gorete da Silva (do 'Pânico na TV', quem lembra?) e a dentista Pamela Pironi





Foi com ênfase nessa ideia, aliás, que ele, referência no segmento e conhecido por participar do quadro de transformação do programa "Fofocalizando", do SBT, destacou que as pessoas estão querendo realçar sua versão original, em vez de adotar um padrão único. "Isso mostra uma transição positiva na forma como percebemos o bem-estar e a estética dental, com um foco maior na individualidade e na autenticidade", finalizou.