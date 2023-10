Reprodução/Instagram Mirella e Dynho Alves

Grávida de sete meses de sua primeira filha com o dançarino Dynho Alves, que será batizada de Serena, a funkeira Mirella esteve na Apple House Paraty, que esbanja um luxo atemporal e é conhecida por hospedar incontáveis famosos. Muitas de suas suítes têm piscina privativa e banheiro revestido de mármore.





Reprodução/Instagram MC Mirella na Apple House Paraty





Por lá, a ex-participante dos realities "A Fazenda" e "Power Couple Brasil", da Record, e do "De Férias Com o Ex", da MTV, trocou figurinhas com o proprietário do empreendimento, Maxnei Melo Oliveira, e teve uma experiência de contato com a natureza e de tratamentos de beleza e bem-estar no Apple Spa. Além, é claro, de momentos de "o amor está no ar" com o músico, com quem, aliás, se casou, divorciou e, depois, se reaproximou.

Reprodução/Instagram Maxnei Melo Oliveira é ladeado por Dynho Alves e MC Mirella





Enquanto estava na banheira, Mirella fez questão de declarar todo o seu carinho e afeto pela bebê e dizer ter sido abandonada por amigos "sem pudor e piedade" durante a gestação. Em outro conteúdo, foi guiada pela trend dos papeizinhos e mostrou no que deu. Dynho ganhou uma mini bag da Gucci, toalha da LV, café da manhã flutuante e upgrade de acomodação.



Reprodução/Instagram Dynho Alves é surpreendido pela amada Mirella





O casal saiu do apartamento Dubai com varanda e seguiu diretamente para o Diamond Plus, que tem 200 m², piscina, com visor de vidro no teto do quarto, decoração sofisticada, terraço gourmet, sauna, jardim de inverno e sala de cinema. Para deixar o ambiente mais romântico, o pessoal de lá ainda montou o kit Apple Love Premium. Como não se apaixonar?