MC Mirella desabafa sobre abandono na gravidez: 'Me traíram'

MC Mirella usou as redes sociais para compartilhar um desabafo sobre a gravidez de Serena, sua primeira filha fruto do relacionamento com Dynho Alves. No texto, a cantora conta que foi abandonada por pessoas na reta final da gravidez.





"Filha, na nossa melhor fase, a maioria das pessoas que diziam ser meus amigos, companheiros, pessoas que amei, ajudei, cultivei e cuidei, nos abandonaram, nos fizeram se sentir mal, fizeram a mamãe sentir raiva, me traíram, todos os sentimentos possíveis que eu não queria ter passado para você. Sem pudor e piedade nenhuma, eu nunca vou me esquecer disso", iniciou.

Na sequência, ela seguiu a carta aberta: "Nos deram as costas, traíram a minha confiança. É filha, ainda bem que a mamãe é forte e aí acham que tinham o direito de nos fazer mal. Puro ego, será? Não merecíamos isso, mas nada disso importa, porque desde que você chegou e aqui fez morada, eu aprendi a não dar novas chances".

Mirella também falou sobre o relacionamento com Dynho Alves. "Um novo capítulo em minha vida se iniciou e será para sempre nós. Eu, você e o papai. Azar de quem escolhe a ingratidão e a maldade".

"A mamãe é forte como pensam mesmo. Isso não é nada perto do que eu posso aguentar por você, por mim, por nós. Você já é muito amada e me fez aprender muito mais do que eu imaginei aprender em tão pouco tempo. Todo aquele amor que eu doava para tantos e tantos, que da pior maneira percebi não ter valor e reconhecimento nenhum, hoje é só para você. Uma família incrível te espera aqui para te encher de amor", concluiu.

