Pituxita: Ana Paula Almeida surge cabeluda com a ajuda de Faby Monarca A loira está com a autoestima em alta e se sentindo mais bonita. Um dos motivos é o "cabelão" conquistado no salão da rainha do mega-hair Ingrid Desirée

