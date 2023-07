Reprodução/Instagram Daniel Andrade

Daniel Andrade fez a temperatura subir para os lados do Instagram após a postagem de uma imagem em preto e branco, na qual ele aparece de uma forma bem descontraída, digamos assim. Nela, o ator e designer de interiores carioca, conhecido por interpretar Adrian Lucero em "Esmeralda", o policial X9 Chicão em "Prova de Amor" e Miguel Pereira em "Chiquititas", está sem nenhuma peça de roupa.

Reprodução/Instagram Daniel Andrade





Ao legendar o registro com a frase "Sem necessidade", o bonitão, que gravou recentemente uma participação especialíssima em "Vai na Fé", de Rosane Svartman, como o promotor de Justiça Cabral, profissional responsável por atuar num caso envolvendo Guiga (Mel Maia) e Fred (Henrique Barreira), leu de tudo um pouco. E o melhor: comentou algumas mensagens de maneira espirituosa.





Reprodução/Instagram Daniel Andrade





Entretanto, ao dar de cara com esta: "Desce mais, desce mais um pouquinho", Andrade não pensou duas vezes e mandou um "já estou apelando muito". Em seguida, ao visualizar outra que pedia para sortear alguém para transar, recorreu a emojis que simbolizam algo na linha de "estou abismado". Por fim, respondeu àquele que brincou com "agora o perfil no OnlyFans vem", utilizando o seguinte texto: "Estou até precisando mesmo". Olha só: