"Parceria forte", diz Sheila Mello ao felicitar o ex Fernando Scherer Separada desde 2018 do medalhista olímpico, a eterna loira do Tchan fez a declaração via Instagram e ainda explicou o motivo de não gostar de chamá-lo de "ex"

Home

Gente

Colunas

Marcelo Bandeira

"Parceria forte", diz Sheila Mello ao felicitar o ex Fernando Scherer