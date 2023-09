Divulgação Zaira Harue

Com a proximidade do último trimestre do ano letivo, a rotina começa a ficar "frenética" para alguns jovens. E, para os atores mirins, a situação se torna ainda mais desafiadora, pois eles precisam lidar não apenas com o colégio e as atividades extracurriculares, mas com o ritmo frequentemente intenso das telenovelas.

No entanto, o que pode parecer um problema para muitos não parece incomodar a talentosa Zaira Harue, de 12 anos, que dá vida à "espevitada" líder da equipe Pedalzera, em "A Infância de Romeu e Julieta", de Íris Abravanel, no ar de segunda a sexta, às 20h45, no Prime Video e no SBT.





Divulgação Zaira Harue





Em rápido contato com o site, Harue contou que não acha difícil conciliar as duas funções, já que não precisa ir para as filmagens todos os dias. "Para mim, é ótimo fazer a novela, porque vejo meus amigos e, também, adoro viver a Trapaça", manifestou-se a "pequena notável", que grava de duas a quatro vezes por semana, no turno da tarde, após sair da sala de aula.

O desprendimento da atriz, porém, contrapõe com a preocupação da mãe, que a acompanha sempre. Daniella Elias faz questão de realçar que a educação da filha é mais crucial do que a carreira na TV. "A prioridade da Zaira é estudar, e isso é claro para todos: para mim, para ela e para o SBT. Eles roteirizam as cenas de acordo com os horários dela", finalizou.