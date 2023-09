Reprodução/Instagram Mara Maravilha no Raul Gil

"Lá vem a Mara lálálálá..." Quem leu a frase e não a associou ao hit "Aqueles Tempos", tema de abertura do "Show de Calouros", que atire o primeiro aviãozinho de dinheiro. Brincadeiras à parte, a baiana, uma das principais artistas do Brasil, será uma das atrações do "Programa Raul Gil" deste sábado (30), a partir das 17h30.

No palco do semanal, ela interpretará o sucesso gospel "Você Saiu de Casa" e participará do bloco das "homenagens". Entre as surpresas já anunciadas estão declarações de familiares, amigos e pessoas que marcaram a sua rota, como Sonia Abrão, Wanessa, Christina Rocha e Simone Mendes, que disse que a ex-comandante do "Show Maravilha" era "muito especial".





Reprodução/Instagram Gabriel Torres, Raul Gil e Mara Maravilha

Além disso, haverá a apresentação dos calouros do "vovô" Raul Gil, revisitando a discografia e dando voz aos sucessos dela, como "Curumim", "Não Faz Mal (Tô Carente, Mas Tô Legal)", "Curumim", "Maravilhoso" e "Jesus Cristo". Por fim, mas não menos importante: o dueto com o noivo Gabriel Torres. Juntos, cantaram a faixa romântica "Eu Te Amo Tanto".

Reprodução/Instagram Mara Maravilha é surpreendida por um dos calouros do 'vovô' Raul Gil





Vale frisar que no último dia 14, a história de Mara foi passada a limpo durante o "TBT SBT", do "Programa do Ratinho", de Carlos Massa. Mas não acabou, não. Nesse ínterim, a estrela da Rede Gospel de Televisão também concedeu uma entrevista exclusiva para o "PodC", de Celso Portiolli, que irá ao ar em breve no YouTube.