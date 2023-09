Pupin + Deleu Camilla Camargo

Com uma trajetória que se iniciou há quase duas décadas, em 2005, quando fez sua estreia nos palcos ao atuar no espetáculo "O Musical dos Musicais", do ex-global Wolf Maia, Camilla Camargo celebra hoje, 19 de setembro, Dia Nacional do Teatro, a importância desse pilar da cultura brasileira.

Segundo ela, é transformadora a experiência e a emoção que o teatro leva a quem o assiste. "À medida que mais pessoas o frequentam, ele se expande, indo além do entretenimento. O movimento depende do apoio do espectador para prosperar, sendo crucial que as pessoas o apreciem e incentivem essa forma de expressão artística", declarou ao site iG Gente.





Reprodução/Instagram Camilla Camargo e Jarbas Homem de Mello





Camilla teve papéis de destaque em diversos projetos, incluindo a comédia "Caros Ouvintes", que também recebeu o reconhecimento da revista "Veja", sendo apontada como a mais bem avaliada de São Paulo. Vale frisar ainda sua participação como coprotagonista de "Zorro", no qual brilhou ao lado do ator, cantor e dançarino Jarbas Homem de Mello.

Após dar vida a uma variedade de personagens, a atriz ressaltou que não há como escolher um favorito e brincou dizendo que isso seria o mesmo que exercer o favoritismo entre filhos. Entretanto, abriu um parêntese para dizer que "tem alguns que deixaram maiores marcas em mim, como a Luiza de 'Zorro: O Musical', por ter sido a minha primeira grande protagonista".