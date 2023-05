Brunno Rangel Camilla Camargo





Há sete anos, Camilla Camargo interpretou a professora Diana em "Carinha de Anjo", do SBT. Apesar desse tempo, a atriz e youtuber continua colhendo os frutos até hoje. Para ela, o êxito da produção infantojuvenil se dá por uma junção de fatores.

"Um bom texto, que tem inocência, drama, história bem contada, direção cuidadosa e um elenco que realmente virou uma família. Como a gente fala no teatro, a 'coxia' ideal reflete no triunfo do espetáculo, e isso, com certeza, tivemos no folhetim", destacou ao iG Gente.





Mas não foi somente na emissora de Silvio Santos que a versão adaptada pela jornalista e autora Leonor Corrêa, irmã do apresentador Fausto Silva, se tornou um fenômeno. No streaming também! Um exemplo disso é que a obra se mantém constantemente no ranking dos conteúdos mais assistidos da plataforma norte-americana.

Outro projeto que encheu o coração da goiana de alegria foi a continuação da série "Tudo Igual... SQN", do Disney+. Na trama, prevista para estrear neste ano, Camilla é uma artista plástica empenhada em ajudar pessoas a resolver seus conflitos por meio da arte, uma de suas paixões.

Para quem não sabe, a filha de Zezé e Zilu e irmã de Igor e Wanessa Camargo chegou a pensar em fazer faculdade de artes plásticas por adorar o mundo das pinturas. Ainda assim, conseguiu estudar um pouco sobre o tema nas aulas do curso de Rádio e TV: "Revisitei o que já tinha aprendido e aprofundei um pouco mais no processo de criação da personagem", finalizou.