Luciana Aith Dona Lia Maria Aguiar, Cassio Scapin, Vanessa Costa, Jayme Monjardim e Alessandra Maestrini

Jayme Monjardim, Cassio Scapin, Alessandra Maestrini e Abiane Souza, que está à frente do programa "Santa Receita", da TV Aparecida, foram alguns dos famosos que prestigiaram os eventos que marcaram os 15 anos de existência e de sucesso da Fundação Lia Maria Aguiar, que atua com crianças e jovens de Campos do Jordão, no interior de São Paulo.

Luciana Aith Dona Lia Maria Aguiar





Por lá, eles curtiram o show do cantor Zeca Baleiro no Auditório Claudio Santoro, como parte do "Festival de Música 2023". Com a sua voz marcante, o maranhense interpretou clássicos que atravessam gerações e encantam pessoas de todas as idades, como "Proibida Pra Mim", "Flor da Pele", "Lenha", "Telegrama" e "Ai que Saudade D'ocê".

Luciana Aith Zeca Baleiro é ladeado por Vanessa Costa e Luiz Goshima, diretores da FLMA





No dia seguinte, os convidados participaram de um almoço e de algumas apresentações de números artísticos dos alunos da organização, na Fazenda Baronesa Von Leithner. Ao postar alguns registros em sua rede social, Maestrini acrescentou: "Um pouco da emoção de ontem à noite, celebrando os 15 anos da instituição. Parabéns a Dona Lia e a todos os envolvidos!".

Luciana Aith Jennifer Nascimento participou de um 'papo cabeça' durante a comemoração dos 15 anos da FLMA





Por falar na empresária, ela será uma das homenageadas da BrazilFoundation no XX Gala de Nova York, na quinta-feira (21), em reconhecimento "ao que se dedica a fazer pela cidade na Serra da Mantiqueira", onde mora. "Que honra! Agradecemos cheios de orgulho!", escreveram os administradores do perfil da FLMA no Instagram.

Luciana Aith Lia Maria Aguiar recebe homenagem pelos 15 anos de sua fundação