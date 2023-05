Reprodução/Globo - 04.05.2023 Flávia Reis falou de 'Travessia' durante o 'Encontro com Patrícia Poeta'





Alerta de gatilho: esta matéria apresenta temáticas de abuso sexual e estupro virtual, abordadas na novela "Travessia". O número de telefone 100 está disponível 24 horas por dia para denunciar qualquer violação aos Direitos Humanos.

A temática do abuso foi explorada em "Travessia" a partir do caso de Karina (Danielle Olímpia), vítima de estupro virtual por um pedófilo (Claudio Tovar). Flávia Reis, que interpretou a mãe da jovem na novela, se emocionou ao falar dos bastidores das gravações de cenas que abordam o crime na trama.

"Fico bem emocionada vendo essa cena", afirmou no "Encontro com Patrícia Poeta" desta quinta-feira (4). A atriz assistiu ao momento em que Marineide e Joel (Nando Cunha) se encontram com Karina na delegacia após a descoberta do estupro virtual, marcado por muita emoção de todos os atores.





"O diretor Mauro Mendonça Filho falou para quando encontrarmos a filha, não ir até ela. Deixa ela manifestar o desejo de abraçar e estar com vocês. Porque durante todo o processo, eu ia até a Karina, conversar com ela, dizer: 'Filha, o que está acontecendo'. E a angústia maior dessa mãe é saber que a filha mudou o comportamento, está passando por uma coisa muito difícil de encarar", declarou, emocionada.





Flávia exaltou a autora Gloria Perez por retratar o abuso em "Travessia", já que era um tipo de crime que ela não tinha conhecimento. "É de uma crueldade tão grande [...] Acho tão importante a Gloria colocar isso na novela. Eu mesmo não imaginaria. Encontro muitas mães na rua que falam: 'Por que a Marineide não viu?'. Ela entrou no quarto algumas vezes, tentou falar com a filha, mas a gente não sabe que existe", pontuou.

A intérprete de Marineide também relembrou um combinado com Danielle Olímpia nos bastidores das gravações mais tensas sobre o assunto: "Foi muito duro para ela viver [Karina]. Ela dizia: 'Sei qual é a emoção que a personagem precisa nesse momento, só que é tão dolorido e sofrido, que não estou conseguindo chorar na cena'. A gente combinou que, cada vez que fosse difícil uma para a outra, que iríamos buscar no olhar uma da outra a emoção que a gente precisava".

