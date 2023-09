Reprodução/Instagram Alessandra Scatena e Renato Ambrosio

Alessandra Scatena, que foi alçada à fama como assistente de palco de Gugu no "Domingo Legal", entre os anos 1990 e 2000, regressou aos programas dominicais. Ela, que há poucos dias podia ser vista como uma das apresentadoras do "Festival de Prêmios", da emissora de Amilcare Dallevo Jr. e Marcelo de Carvalho, agora está na Band, no "Viva Sorte".

A novidade foi noticiada por meio do Instagram: "Voltei a trabalhar aos domingos, fazendo o que amo, levando alegria, vendo pessoas realizando sonhos e, ao mesmo tempo, ajudando o próximo, ao lado desse ser humano incrível. Obrigada, Renato Ambrosio pela oportunidade! E como sempre digo: Deus no comando sempre".





A partir daí, Scatena leu de tudo um pouco: "Que ótimo te ver de novo nas telinhas, que Deus continue te abençoando!", "Você nos faz lembrar do nosso saudoso Augusto Liberato", "Todo o sucesso do mundo na sua vida, minha querida amiga" e "O Renato é excepcional. Torcendo muito por essa parceria incrível".