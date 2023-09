Reprodução/Instagram Emilia Pedersen e Christopher Uckermann, do RBD

Fã do trabalho do RBD e da novela mexicana "Rebelde", Emilia Pedersen, que já declarou ter o sangue brasileiro pulsando na veia (sim, Claudia Knutsson, mãe da artista dinamarquesa, é de Londrina, no Paraná), gostou de receber um recado de Christopher von Uckermann. Nele, o galã manda saudações para ela e o irmão, o produtor musical William Cadete, e pede para os dois se cuidarem bem.

Ao compartilhar o material no Instagram, a cantora pop, dona dos hits "Turn It Up" e "Missing Myself", não se conteve. "Estou triste por ter perdido o show do reencontro do RBD, mas esta mensagem significa muito para mim, obrigada, Christopher. Sei que a performance de vocês vai ser incrível", disse, referindo-se à apresentação no palco do Madison Square Garden, em Nova York, na noite desta quinta-feira (31).





Logo na sequência, agradeceu ao amigo, o empresário João de Matos, do Brazilian Day, que leva, todos os anos, milhões de pessoas à 6ª Avenida, por ter se lembrado e intermediado a gravação. Por fim, Pedersen explicou que está cumprindo alguns compromissos pessoais e profissionais na Dinamarca, a sua terra natal.