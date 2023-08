Reprodução/Internet Fernanda Concon

Famosa por ter interpretado Alícia no remake de "Carrossel", do SBT, Fernanda Concon usou o seu perfil no microblog X, antigo Twitter, para contar algo que aconteceu nas dependências do instituto onde cursa Relações Internacionais, em São Paulo, na segunda (28).

"Acabei de passar por uma situação em que não sei muito o que fazer. Alguns estudantes da universidade (provavelmente calouros) descobriram a minha sala e vieram à janela enquanto a aula rolava, começando a dizer bem alto para eu escutar que eram fãs da novela", revelou.

"Sempre atendo e converso com quem vem falar comigo no intervalo, nos corredores, no bar, nas cantinas, mas ali, naquela situação, é f*da! Além de ser um desrespeito com o professor, também me coloca numa situação chata com ele", expressou a paulistana.





Em outro trecho do relato, Concon expôs o que poderia vir a ser a saia justa com o docente, "que não tem obrigação alguma em saber quem sou, e pode até achar que é algum amigo me chamando. Enfim, gente, mais respeito, por favor".

Por fim, ao ler: "Atacou a síndrome de Beyoncé", a artista não perdeu o rebolado. Sacou uma daquelas velhas frases clichês e mandou a real para o usuário da rede social de Elon Musk: "As pessoas realmente leem o que querem". Errada ela não está!

