Divulgação Núbia Óliiver

Sempre atenta às práticas que prezam pela saúde, Núbia Óliiver se rendeu ao laser vaginal e facial. A modelo e musa da plataforma OnlyFans, que está com 49 anos, explicou que realiza o tratamento desde os 45 e o aconselha a todas as mulheres. "Me sinto melhor toda vez que faço", destacou ela.

Lembrando que falar em rejuvenescimento íntimo é também abordar uma questão chave na vida da mulher: a autoestima.

Divulgação Núbia Óliiver





"Além de abrandar o ressecamento devido à menopausa, o método intensifica a produção de colágeno, aumenta a lubrificação e previne a flacidez, estimulando os músculos do assoalho pélvico", informou a doutora Giselle Mello, responsável pelo procedimento.

Em seguida, ela acrescentou: "O CO2 fracionado é recomendado para diminuir as rugas finas em geral e o envelhecimento ligado à exposição aos raios solares, já que realça o aspecto da pele e trata manchas e cicatrizes de acne".

Divulgação Giselle Mello, responsável pelo método, e Núbia Óliiver





O aparelho tem uma proteção descartável, que impede a contaminação cruzada. Não requer anestesia e é realizado no próprio consultório. A paciente pode retomar a rotina de imediato e a atividade sexual em três a cinco dias, segundo a orientação médica.