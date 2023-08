Divulgação Val Marchiori

Revelada para o grande público no reality "Mulheres Ricas", da Band, em 2012, Val Marchiori, dona do bordão "Hello, people!", conquistou uma legião de fãs que não abrem mão de ouvir tudo que ela tem a dizer. E, como já faz questão de frisar, "não é pouco, não".

Tanto que elaborou um mesacast para chamar de seu e ainda dividir o comando ao lado das amigas e irmãs Camila Mahara (jornalista) e Mariana Amália (radialista). Trata-se do "Hello Val", que está disponível no canal oficial que leva o mesmo nome do programa, no YouTube.





Divulgação Val Marchiori, Camila Mahara e Mariana Amália





Em contato com o site, a loira não escondeu a empolgação. "Nossa intenção é compartilhar parte do conhecimento que acumulamos ao longo do tempo, e não é exagero enfatizar que nos consideramos especialistas nas áreas que dominamos", comentou, aos risos.

Os primeiros convidados do trio de apresentadoras são o empresário Clóvis Souza, dono da Giuliana Flores, com mais de duas décadas de tradição no mercado floral, e o cantor Manoel Gomes, que ficou famoso em todo o Brasil depois que sua música "Caneta Azul" viralizou na internet.