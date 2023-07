Reprodução/Internet Betty Gofman

Betty Gofman mostrou ser do tipo que não costuma fugir ao enfrentamento. Pouco tempo depois de publicar uma mensagem (que, aliás, hipernovelizou) afirmando que "harmonização facial é algo assustador, "as pessoas ficam iguais, você as encontra e não as reconhece", ela voltou a falar sobre o tema.

Desta vez, fez suas considerações no vídeo em que Paolla Oliveira detalha o megacontrato que assinou com a marca de cosméticos Dove, propriedade da gigante holandesa Unilever, para protagonizar uma ação no qual se compromete a não utilizar recursos que modifiquem a imagem ou edições em fotos nas redes sociais. A ideia é alertar sobre a pressão estética que reforça padrões de beleza irreais.





Reprodução/Instagram Print do comentário de Betty Gofman no post de Paolla Oliveira





"É isso aí, Paolla Oliveira. Temos que nos amar, gostar das nossas diferenças, ser únicas, e não bonecas padronizadas, 'desarmonizadas' por esse sistema que inventou essa merda e esses filtros diabólicos que tão mal fazem para a autoestima de nossas meninas e mulheres!", desabafou a artista da emissora dos Marinho.