Reprodução/Instagram Miro Moreira

Miro Moreira está todo babão com sua experiência como pai de primeira viagem. O modelo, ator e diretor, que participou do reality rural "A Fazenda 1", da RecordTV, em 2009, anunciou a novidade por meio do Instagram.

Iza Costa/Divulgação Liliane Lima, Isaque e Miro Moreira





"O filho da promessa veio, assim como o Senhor nos prometeu!", começou dizendo o artista, para, logo em seguida, completar: "Isaque, mais um servo de Deus. Inexplicável o que Ele faz, não tenho palavras para descrever tanto amor. Obrigado, doutora Marlene Siqueira! Você e a sua equipe fizeram toda a diferença em nossas vidas!".

Reprodução/Instagram Miro Moreira e Liliane Lima, os pais de Isaque









Em outro post, fez uma série de elogios à sua esposa, Liliane Lima, a quem carinhosamente se referiu como "minha eterna namorada". A influenciadora, dona da loja Closet da Lili, deu à luz nesta quinta-feira, dia 24, no Hospital Maternidade São Luiz Star, na capital paulista, e o neném chegou ao mundo medindo 49 cm e pesando 3,170 kg.

Iza Costa/Divulgação Clique fofo do pequeno Isaque





Posteriormente, em rápido contato com a coluna, hospedada no iG Gente, o ex-peão relatou que estava muito nervoso, tremendo, chorando e orando o tempo inteiro, mas que a médica obstetra foi essencial em todo o processo. "Não sei explicar a sensação de tê-lo em minhas mãos. Só sei ser grato a Deus pelo cuidado", derreteu-se Miro.

Iza Costa/Divulgação Liliane e Miro em um dos registros no hospital