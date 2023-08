Divulgação Thalita Souza

Parafraseando José Abelardo Barbosa de Medeiros, o saudoso Chacrinha, Thalita Souza, de 33 anos, "está com tudo e não está prosa". Isso porque a Miss Bela Espírito Santo 2021, que faz parte do elenco do "Teste de Fidelidade", de João Kleber, na RedeTV!, foi eleita a Bela do Fluminense, da edição 2023 do renomado concurso "Bela do Esporte", também capitaneado pela VH Assessoria.

Durante contato com o site, a modelo, que tem 1,65m de altura, pesa 55 quilos e segue uma alimentação regrada, com uma rotina diária de exercício e academia, fez questão de elencar as suas expectativas. "Espero impulsionar na mídia esportiva, conquistar novos seguidores nas redes sociais e participar de atrações na televisão. Além disso, realizar o sonho de fazer parte de um reality show e, por que não, levar o prêmio, né?", afirmou, aos risos.





Ao ser perguntada sobre a identidade do seu maior ídolo dentro de campo, Thalita não se fez de rogada e respondeu dizendo que é o jogador francês Karim Benzema, do Real Madrid. Já quem chamaria para um confronto de futebol entre quatro linhas, a morena, que está solteira e contou ser avessa às baladas, foi ainda mais incisiva: "Nosso querido Germán Cano, claro".