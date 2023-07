Reprodução/Instagram Thalita Souza, musa do Fluminense, revela detalhes da proposta feita pelo Instagram

Thalita Souza está habituada a receber diversos tipos de propostas em sua caixa de mensagens nas redes sociais, mas recentemente se surpreendeu com um pedido inusitado de um fã. A moça revelou que o homem ofereceu um valor exorbitante para passar algumas horas com ela. A atriz do Teste de Fidelidade de João Kleber deu ainda mais detalhes à jornalista Fábia Oliveira.







De acordo com Thalita, o homem ofereceu R$ 1,7 milhão em troca de uma noite de sexo: "Nunca havia recebido uma proposta com um valor tão alto. Mas xinguei ele e disse que não fazia programas. Não sei se era sério ou um golpe, mas nem procurei saber porque não me interessava, tratei logo de bloqueá-lo", contou.

A moça disse que é comum se deparar com diversas propostas indecentes por todos os meios de comunicação: “Na internet, as pessoas acham que podem tudo, que é terra de ninguém, mas não é bem por aí. Tem muitos loucos”, disse.

Experiência no Teste de Fidelidade

Embora esteja adorando ser uma das musas do programa da RedeTV!, Thalita conta que o único problema é ter que driblar os participantes do programa, que cantam a modelo depois que as câmeras são desligadas.

"A maioria dos homens que passou pelo Teste de Fidelidade querem replays. Ajo na maior naturalidade, descartando educadamente, pois profissionalismo vem em primeiro lugar", revela.

Solteira, a modelo diz que é difícil encontrar homens fiéis, algo que preza, já que não aceita ser traída. "Fidelidade, demonstrar zelo e respeito por alguém. Lealdade anda lado a lado com a fidelidade. Para acreditar, os homens têm que demonstrar uma atitude fiel de quem tem compromissos com a pessoa e assumir! Hoje em dia é difícil", declara e, continua. "Eu, Thalita Souza, estou à procura, solteira e cheia de amor para dar", afirma em busca de um parceiro.

Inclusive, a moça revela que ser tão desejada por homens que têm sua fidelidade testada aumentou a sua autoestima. "O programa Teste de Fidelidade me ajudou muito a valorizar mais a autoestima. Modéstia à parte, qual mulher que não quer ser desejada? O segredo é cuidar do jardim!!! A borboleta sempre está por perto", comenta.









Apesar disso, Thalita revela que nunca teve problemas com a autoestima. "Sempre fui uma mulher com a autoestima elevada, a essência do amor próprio exala de dentro para fora! O amor-próprio vem em primeiro lugar", admite.

A influenciadora ainda conta o que faz para manter as curvas. "Para manter meu corpo em forma, corro todas as manhãs. Não abro mão do meu cardio, musculação e a alimentação normal, nada com exageros. O foco maior para manter um corpo bonito e sarado está na nossa alimentação, como de tudo, mas com moderação", finaliza.

