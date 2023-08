Divulgação Cid Moreira, Claudio Savitar e Bernard Contipelli

O "Festival do Tartufo" esquentou as noites gélidas de quinta (17), sexta (18) e sábado (19) e movimentou ainda mais a cidade de Campos do Jordão, na Serra da Mantiqueira. O evento, que pertence ao Pontremoli, teve o cardápio pensado e idealizado pelo chef italiano Claudio Savitar e pelo proprietário do bistrô, Bernard Contipelli.

Marcio Pereira O restaurante Pontremoli fica dentro da pousada Alto da Boa Vista





Entre as opções do menu degustação, servido em seis tempos, estavam os antepastos que são, de modo bastante resumido, pequenas porções oferecidas antes dos pratos principais, a salada de tomate San Marzano, pinhão e um toque de mel trufado, a lasanha de ossobuco de vitello trufada com molho alfredo e o inigualável risoto aquarello al tartufo acompanhado de medalhão de filet mignon de wagyu.





Divulgação Cid Moreira e Bernard Contipelli, dono do Pontremoli





Porém, é válido citar que a trufa negra e os chefes não foram os únicos a chamarem atenção na experiência gastronômica, não. Isso porque o apresentador Cid Moreira, de 95 anos, dono de uma das vozes mais conhecidas do Brasil, deu as caras por lá e se divertiu com as piadas e imitações de Márvio Lúcio, o Carioca, que era do "Pânico" e hoje está no reality "A Fazenda", da RecordTV.

Reprodução/Instagram Paola Machado e Márvio Lúcio, o Carioca





E por falar no elenco do extinto humorístico de Emílio Surita, Marcos Chiesa, o Bola, também marcou presença. Ele foi acompanhado da namorada Gabryella Correa, CEO da Lady Driver, a quem, aliás, não minimizou elogios: "Com ela tudo fica espetacular". Outro que foi enaltecido foi Bernard Contipelli: "Com o mestre BJ! Melhor restaurante do mundo". Você viu?

Reprodução/Instagram Gabryella Correa e Marcos Chiesa, o Bola