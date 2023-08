Reprodução/Instagram Renato Albani

Nesta terça-feira (15), às 20h, o comediante Renato Albani realiza pocket show e sessão de autógrafos de sua primeira empreitada literária intitulada "É Raro, Mas Acontece Muito", no Teatro Renaissance, em São Paulo. A obra, publicada de forma independente, traz crônicas inéditas, como ensinamentos de seu pai, lições aprendidas ao longo da vida e experiências em cena, sempre abordadas com seu humor perspicaz, que permeia toda a narrativa.

O projeto foi realizado a quatro mãos. Até porque, como ele fez questão de ressaltar durante contato com o site, o modo de escrever para a dramaturgia é diferente da do gênero literário. "Não é a mesma coisa. Por isso, contei com a ajuda de um amigo chamado Miller Brito, que tem títulos incríveis. Miller ajudou a traduzir o que eu gostaria de abordar nessas quase 150 páginas e, principalmente, a deixar o texto interessante para todo mundo", adiantou.





Reprodução/Instagram Renato Albani e Carlos Alberto de Nóbrega





No capítulo "Dos palcos para a literatura", por exemplo, o capixaba de 38 anos deu ênfase a uma série de contos adaptados de seu stand up, com conteúdo extra dos bastidores. "São histórias que nem sempre acontecem como a gente apresenta nos espetáculos e que foram legais de serem reeditadas", completou Albani, que afirmou ter colocado ideias e reflexões no papel a fim de dar voz aos sentimentos e pensamentos.

Outro motivo de alegria para o artista, que gravou "A Praça É Nossa", na semana passada, é o seu quarto show solo "Assim Caminha a Humanidade", que retrata os anos de 1990/2000. No contexto, utiliza referências como programas de auditório, desenhos, colegas de infância, relacionamento familiar entre pais e filhos e a agitada rotina entre os casais. "Sempre uma alegria te receber, Albani, volte sempre", escreveu Carlos Alberto de Nóbrega no Instagram.