Divulgação Ticiane Pinheiro

Fazendo valer a máxima de que "em time que está ganhando, não se mexe", a apresentadora Ticiane Pinheiro, uma das comandantes do "Hoje Em Dia", da RecordTV, está de volta à cena da moda com uma collab junto à Flor de Lis. A mais recente aposta, denominada Desejos de Miami, é um verdadeiro mergulho na primavera, e foi clicada na cidade localizada no estado americano da Flórida.

"Estive presente com todo o time de criação da Flor de Lis para trazermos o espírito da estação em cada peça, capturando a energia e a alegria que ela traz consigo. Queremos que as mulheres se sintam não apenas elegantes, mas também conectadas com a natureza e o ciclo de renovação que a temporada simboliza", revelou a embaixadora, entusiasmada com o que está por vir.





Entre as novidades, estão tecidos minuciosamente selecionados, leves e fluidos, como seda e algodão orgânico. Já a paleta de cores, abrange desde tons pastéis suaves a cores vivas e vibrantes. "Está chegando! Dia 16 tem apresentação da minha primeira coleção com a Flor, e vou mostrar tudo para vocês. Muito feliz com esse projeto, que começamos há tanto tempo, e, finalmente, vamos lançar", escreveu Tici no Instagram.