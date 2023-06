Reprodução/Instagram Ticiane Pinheiro explica relação com a filha caçula do ex Roberto Justus

Ticiane Pinheiro conversou com os seguidores e esclareceu a relação da família com o ex-marido, Roberto Justus.

Questionada sobre o relacionamento da filha caçula, Manu, com a caçula do empresário, Vicky, a apresentadora contou que elas são bem amigas.





"Sim, elas se amam", disse ela nos Stories do Instagram. Na publicação, Tici compartilhou uma foto dela com Rafa Justus, e as pequenas.

O post foi republicado por Ana Paula Siebert, esposa de Justus. "Fofas", elogiou ela.

Ticiane Pinheiro e Roberto Justus são pais de Rafaella Justus. Vicky é fruto do relacionamento do empresário com Ana Paula Siebert. E Manu é filha de Tici com Cesar Tralli.

Reprodução/Instagram Manu e Vicky





