Ele ficou conhecido após ser escolhido para viver o leão mais famoso da Disney na primeira montagem nacional de "O Rei Leão" e, desde então, vem conquistando prêmios dentro e fora do país, com uma trajetória marcada por papéis relevantes e muita representatividade. Um exemplo disso? O espetáculo "Iron: O Homem da Máscara de Ferro", que chegou ao palco do 033 Rooftop do Santander, na Vila Olímpia, na zona sul de São Paulo, nesta sexta-feira, dia 4 de agosto.

"Todo artista vive em busca de novos desafios, e o diretor Ulysses Cruz sempre me leva para esse lugar! Interpretar os gêmeos Luís e Philippe no teatro, dois personagens tão diferentes, com tantas camadas, está sendo um grande privilégio. Vocalmente falando, é superexigente a fisicalidade dessas duas personalidades, e acredito que isso deixará o público em êxtase", destacou o talentoso ator e cantor carioca Tiago Barbosa ao site.





Só a título de curiosidade: no ano passado, Tiago aceitou o convite de Dennis Carvalho para dar vida a um de seus ídolos, Milton Nascimento, no projeto que homenageou seus 80 anos de carreira e as cinco décadas de sucesso do movimento Clube da Esquina em "Os Sonhos Não Envelhecem", que arrancou lágrimas e aplausos de Fernanda Montenegro, Tony Ramos, Caetano Veloso e do próprio Bituca e que ficou em cartaz no Teatro Liberdade.