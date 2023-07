Reprodução/Instagram Sonia Abrão e Vida Vlatt

No mês em que se comemora o Dia do Amigo, a ótima Vida Vlatt teve boas demonstrações desse laço afetivo. Ela, que trabalhou com Clodovil em seu vespertino da RedeTV!, nem bem estreou o espetáculo "Tô Velha, Mas Tô Na Moda" no palco do Teatro Bibi Ferreira, na capital paulista, e já viu Sonia Abrão, Fabíola Reipert e Flor Hernandes irem prestigiá-la.

Reprodução/Instagram Vida Vlatt em 'Tô Velha, Mas Tô Na Moda'





Apesar da agenda concorrida e do cotidiano sempre agitado (Sonia está no ar no "A Tarde É Sua", da RedeTV!, Fabíola, no "Balanço Geral SP", da RecordTV, e Flor, no "Fofocalizando", do SBT), as apresentadoras foram flagradas aos risos com a performance dela. A peça, dirigida por João Sacso e encenada toda sexta, às 21h, retrata com muito humor os "perrengues" da terceira idade.





Reprodução/Instagram Fabíola Reipert ganha um beijo carinhoso de Vida Vlatt





E, ao contrário do que se pensa, os jovens também se divertem à beça. Questionada pelo iG, a artista, que integrou o elenco da décima edição de"A Fazenda", ressaltou que é bom ver o público de todas as faixas gargalhando na plateia. "O texto oferece uma forma diferente de encarar a realidade da vida e dos anos de estrada", afirmou, para, logo em seguida, frisar: "A alegria de levar alegria é a verdadeira felicidade!". A Ofrásia tá on, viu? <3

Reprodução/Instagram 'Que privilégio ter essa Flor querida na plateia!', disse Vida