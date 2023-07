Divulgação Isa Salmen

Isa Salmen está na expectativa para a chegada da série "Fim" ao catálogo do Globoplay, do Grupo Globo. A produção foi desenvolvida com base no livro homônimo de Fernanda Torres, lançado em 2013. A própria atriz adaptou a obra para a TV. Em linhas gerais, conta a história de cinco amigos no Rio de Janeiro e passa pelas trajetórias de vida deles, da juventude até a morte. Ela interpreta Portenha, que se relaciona com o personagem Ciro, de Fábio Assunção.

Esse, no entanto, não é o único trabalho da paulista de alma carioca, que decidiu abandonar o direito e as pilhas de processos judiciais para se dedicar aos roteiros dos audiovisuais. Isa também pode ser vista no longa ítalo-brasileiro "Duetto", de Rita Buzzar, dirigido por Vicente Amorim. No filme, a poliglota divide a cena com Marieta Severo, Rodrigo Lombardi, Giancarlo Giannini, Gabriel Leone e Michele Morone (sim, o astro de "365 Dias"), entre outros.





Divulgação Isa Salmen





Ao comparar as duas empreitadas, Isa, que já esteve em folhetins de sucesso como "Os Dez Mandamentos", "O Rico e Lázaro", "Gênesis", na RecordTV, e "Segundo Sol", "Um Lugar ao Sol e, mais recentemente, "Além da Ilusão", na Globo, assegurou: "Streaming e cinema são muito diferentes de novela e televisão; por haver mais tempo, temos um olhar bem refinado e um prazo maior para se preparar".