Victor Affaro Baby do Brasil

De diva hippie a integrante dos Novos Baianos, de ícone fashion a símbolo da contracultura, Baby do Brasil, definitivamente, não parou no tempo. E, depois de celebrar o cinquentenário do velho conjunto, meio século de "Acabou Chorare" e de lançar o álbum em comemoração aos "70 anos de Baby e Pepeu Gomes", a cantora e compositora niteroiense está na estrada com a nova turnê. Próxima parada? O Teatro Bradesco, na zona oeste de São Paulo, no dia 5, às 21h.





Para a ocasião, a dona de uma das vozes mais marcantes do país preferiu misturar bossa nova, chorinho, samba brasileiro, muito rock, com uma pitada de jazz, além dos grandes hits de sua autoria e canções inéditas. Sucessos como "Menino do Rio", "Telúrica", "Sem Pecado e Sem Juízo" e "Masculino e Feminino" foram escolhidos para o setlist. Nas opções do grupo NB, um dos coletivos mais criativos da MPB, não vão faltar "A Menina Dança" e "Dê Um Rolê", entre outros.





Sob a direção de Allex Colontonio, Baby promete subir ao palco com a mesma vibe da artista que inaugurou a "cultura" dos trios elétricos e não deixar ninguém parado durante as quase duas horas de apresentação. "Vibrar com o público e trocar essa energia é fundamental para mim. Trabalhamos duro para oferecer o máximo de qualidade em repertório, em arranjos, no visual e na musicalidade que brota da minha alma e dos músicos que me auxiliam", pontuou a "popstora".