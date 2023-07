Divulgação Patrícia Ribeiro

Depois de ser condenada a nove anos de encarceramento (e cumprir seis) por ter extorquido um empresário, ameaçando divulgar fotos íntimas, caso ele não depositasse "quatrocentos mil euros", Patrícia Ribeiro está de volta ao mundo da música. A primeira cantora transexual portuguesa produziu o audiovisual do seu recém-lançado single "Quero Ser Feliz" no Margem Sul Bar, em Almada, a 17,6 km de Lisboa.

Entre uma tomada e outra, a lisboeta foi flagrada trocando figurinhas com a drag queen Roxy Vieira e cantando o refrão "quero ser feliz, preciso de uma chance", de lingerie e algemas. Em contato com o site, ela explicou que esse momento simboliza a parte "negra e sombria" da fase em que ficou detida no Estabelecimento Prisional de Tires. "É quando vou me libertando das correntes que me enclausuraram", destacou.





Divulgação Patrícia Ribeiro





Por falar nisso, a artista foi uma das entrevistadas da semana passada do programa "Júlia", de Júlia Pinheiro, transmitido nas tardes da SIC TV (principal canal de televisão de Portugal) e conhecido por revelar experiências que tocam, inspiram e prometem ficar na memória dos telespectadores.

Durante o bate-papo, Patrícia pediu novamente desculpas públicas à vítima e evidenciou que esse período longe da sua arte a transformou em uma pessoa mais calma, serena e madura. "Vejo a vida agora de outra forma. Assumo aquilo que fiz de errado e peço perdão", relatou.

Divulgação Patrícia Ribeiro no programa 'Júlia', de Júlia Pinheiro, exibido nas tardes da SIC TV