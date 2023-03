Reprodução/Instagram Patrícia Ribeiro





Depois de ter sido detida e ficado encarcerada por seis anos (ela e o até então namorado teriam extorquido um cliente, ameaçando divulgar fotos íntimas, caso o empresário não pagasse o valor de quatrocentos mil euros), Patrícia Ribeiro ganhou liberdade do Estabelecimento Prisional de Tires, em Cascais, localizado a 30 km de Lisboa, no final do ano passado. Agora, a artista transexual está empenhada em retomar os trabalhos na indústria fonográfica.

Neste fim de semana, por exemplo, a lisboeta, que faz sucesso com a regravação de "O Amor e o Poder", responsável por impulsionar a trajetória de Rosana nos anos 1980 e embalar os capítulos da novela "Mandala", da Globo, subiu novamente aos palcos e definiu o momento como "memorável". Ribeiro foi uma das atrações do concurso de novos talentos "Bolsa de Ouro".





Reprodução/Instagram Patrícia Ribeiro





Em rápido contato com o site, a também intérprete de "Lotaria do Amor" e "Beat Sexy" destacou que tem muito carinho pelos fãs brasileiros, "que sempre me receberam com amor", e adiantou que planeja vir aqui em breve. Fora isso, mencionou que está recebendo convites para realizar palestras motivacionais com o seu testemunho de luta e superação.



Ao detalhar o período em que esteve reclusa, Patrícia ficou em silêncio por um momento. Em seguida, disparou: "Foi uma fase negra. Se fosse hoje, não o faria. Refleti sobre as atitudes incorretas e inadequadas. Aprendi a ser calma, ponderada e mais cautelosa nos relacionamentos interpessoais, excluindo pessoas tóxicas do caminho". Por fim, acrescentou: "Quero pedir perdão à vítima e à sua família pelos danos. Tenho consciência de que os atos foram de elevada gravidade".