Felipe Quintini Mateus Ribeiro

Mateus Ribeiro nem bem tirou o figurino de "Além do Ar — Um Musical Inspirado na Vida de Santos Dumont", promovido pela Fundação Lia Maria Aguiar, no qual foi o aeronauta mineiro na fase adulta, e já mergulhou no universo da animação infantil para interpretar o "otimista, simpático e ingênuo" Bob Esponja no espetáculo homônimo que está em cartaz no Rio de Janeiro e aterrissa na capital paulista no próximo dia 27.

O ator catarinense, que já tinha se destacado como protagonista de "Chaves — Um Tributo Musical" e "Peter Pan — O Musical", disse estar em contagem regressiva para subir ao palco do Teatro Sérgio Cardoso, na Bela Vista. "Muito feliz com todas as mensagens, oportunidade e privilégio de dar vida a esse personagem tão amado por mim e por tanta gente", escreveu no Instagram, fazendo referência ao "calça quadrada".





Divulgação Mateus Ribeiro é o protagonista de 'Bob Esponja – O Musical'







Esse, no entanto, não é o único projeto do artista no momento. Mateus também integra o elenco da série "Use Sua Voz", estrelada por Bia Torres, Laura Castro e Giu Nassa — as BFF Girls — na grade da HBO Max. Coproduzida pela Floresta, a produção foi disponibilizada no último dia 6 e tem feito sucesso entre o público teen. "Está lindona demais", acrescentou ele, que faz um professor de química na obra.