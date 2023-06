Foto: HBO Max Série musical, estrelada pelas BFF Girls, estreia em julho na HBO Max





Um apagão coloca em risco as esperadas audições do Núcleo Musical do Colégio Use Sua Voz , e para descobrir o que de fato aconteceu, Bia Torres, Laura Castro e Giu Nassa - as BFF Girls - se unem para desvendar esse mistério.

A série Use Sua Voz é um Max Original (nome que substituirá em breve a HBO Max ) e o primeiro live-action produzido pelo Cartoon Network no Brasil . Co-produzida pela Floresta , a série estreia no dia 6 de julho , na HBO Max .





Com músicas inéditas , e em sua maioria compostas por Bia Torres para a série, a cada episódio os integrantes do Núcleo Musical se unem aos professores para descobrir quem está sabotando as audições. E a principal ferramenta de apoio nessa história é a Cabine do Futuro - uma espécie de confessionário onde alunos revelam os seus maiores segredos e desabafam sobre os acontecimentos na escola. Mas, ao assistirem aos vídeos gravados, muitas informações são reveladas e todos se tornam suspeitos.



A primeira temporada da Use Sua Voz contará com 10 episódios de 30 minutos cada , sempre às quintas-feiras . A história mistura mistério, amizade, amor e, claro, muita música, além de conhecer um pouco mais sobre cada um dos personagens e já eleger o seu favorito.



O elenco conta com nomes familiares como os veteranos Robson Nunes, Sérgio Loroza, Fafy Siqueira, Marianna Armellini, Flávia Garrafa e Mateus Ribeiro

no núcleo de professores e funcionários do colégio, e os jovens Marcella Bartholo, Maya Aniceto, Maíra Aniceto, Victor Ferreira, Bruno Alcantara, Nikolas Lee, Faiska Alves e Micaela Dias como amigos, interesses românticos e antagonistas das BFF Girls na história.

A apresentadora do Vênus Podcast , Yasmin Yassine , empresta a sua voz para Greyce , a Inteligência Artificial da Cabine do Futuro .



Use Sua Voz é uma coprodução Cartoon Network e Floresta para a HBO Max . A série foi criada e tem direção de Adolpho Knauth , roteiro de Marina Iorio e produção musical de Aureo Gandur .

Veja o cartaz oficial:

Foto: HBO Max Série musical, estrelada pelas BFF Girls, estreia em julho na HBO Max