Divulgação Fernando Pelegio e Beca Milano são ladeados por Homer e Bart Simpson

Após um período intenso de gravações da nona temporada do açucarado "Bake Off Brasil", que testa a habilidade de confeiteiros e é exibido na emissora de Silvio Santos, a chef Beca Milano está desfrutando de alguns dias de descanso no litoral da Flórida, acompanhada de seu marido, o diretor de TV Fernando Pelegio.



A primeira parte das férias foi em alto-mar, curtindo o navio da dupla Chitãozinho & Xororó em comemoração aos 50 anos de carreira, com direito à realização de um sonho muito especial: o de conhecer e posar ao lado de Sandy. Emocionada, ela compartilhou o registro em suas redes sociais, afirmando que desejou isso por 25 anos e que "não poderia ter sido mais incrível".





Divulgação Beca Milano no navio temático de Chitãozinho & Xororó





Passada a experiência a bordo do transatlântico, o casal resolveu se aventurar no complexo da Universal. Atualmente, o Universal Studios e o Islands of Adventure têm atrações de "Meu Malvado Favorito", "Homem-Aranha", "Os Simpsons" e outros títulos famosos do cinema e da televisão. "Quem também ama esse universo mágico?", perguntou, estimulando a interação.