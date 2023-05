Reprodução/Instagram Beca Milano





Jurada do "Bake Off Brasil", formato coproduzido pela emissora de Silvio Santos e pelo Discovery Home & Health, Beca Milano não cabe em si de tanta alegria. Um dos motivos é o start que deu para pleitear o direito de ser também cidadã italiana. "Estou resgatando minhas raízes. Feliz em compartilhar esse momento especial com vocês", escreveu ela em uma publicação nas redes sociais. Para isso, contudo, é necessário atender a alguns requisitos.

Eduardo Velloso, que está à frente do caso, explicou que a genealogia é a etapa número um para quem planeja usufruir da livre circulação pela União Europeia e que o trâmite do reconhecimento de uma nacionalidade originária é pautado pelo que os juristas chamam de jus sanguinis, o direito do sangue. Assim, um brasileiro interessado em ingressar com o pedido precisa provar as relações familiares que o conectam com o antepassado nascido no país europeu. "Tudo é válido para ajudar na comprovação", destacou.





Reprodução/Instagram Beca Milano no estúdio do SBT





Foi com ênfase nessa ideia que o empresário e CEO da Trastevere, uma das maiores consultorias de imigração italiana do Brasil, acrescentou outra informação logo na sequência. "Com o planejamento da árvore genealógica montado, o segundo passo está na busca das certidões atualizadas, que possibilitam que todo o procedimento seja realizado com sucesso. Apesar de ser um tanto trabalhoso, ele servirá como guia para que o requerente possa encontrar os documentos que serão apresentados na solicitação", completou.