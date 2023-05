Reprodução/Instagram Fernando Pelegio





Se o peixe morre pela boca, como diz o ditado, como agir em casos como o de Fernando Pelegio, executivo da emissora de Silvio Santos? É que, nesta quarta-feira (24), foi exibido o último capítulo de "Poliana Moça", e o desfecho do folhetim estrelado por Sophia Valverde acabou excedendo o horário costumeiramente direcionado ao público infantojuvenil: 23h.

"'Poliana Moça' terminando às 23h17, e eu só me lembro desse tuíte de Fernando Pelegio", escreveu um usuário do microblog, no melhor estilo "o teu passado nas redes sociais te condena?". O print screen em questão é de 2013 e de uma resposta dada a outro seguidor, que provavelmente perguntou o motivo de "Chiquititas" não ter sido exibida por volta das 21h30.







Em um dos trechos, Pelegio deixou claro que não dava para fazer isso, já que as crianças dormiam cedo e não aguentariam esperar para acompanhar o folhetim. Encurralado, o jeito foi recorrer ao emoji (essas carinhas que todo mundo envia pelo celular) de rosto neutro, que também serve para falar sobre a sensação de pavor, constrangimento ou vergonha.

