Reprodução/Instagram - 27.04.2023 Tina Calamba falou de festa com brothers após o 'BBB 23'





Tina Calamba e os participantes do "BBB 23" se reuniram nesta quarta-feira (26) para compromissos na Globo, que renderam explicações sobre polêmicas que marcaram a edição . O reencontro terminou em uma nova festa com os participantes da temporada e, segundo a modelo angolana, a celebração foi marcada pela pegação entre brothers.

+ Entre no canal do iG Gente no Telegram e fique por dentro de todas as notícias sobre celebridades, reality shows e muito mais!

Enquanto tomava café da manhã em um hotel, na manhã desta quinta-feira (27), Tina contou que o grupo realizou o "after dos crias 2.0", nome dado aos momentos "pós-festa" que marcaram o "BBB 23". "Foi bem legal. Dançamos e nos alimentamos bastante", disse.





Sem entregar nomes de quais participantes estavam presentes, a modelo revelou que houve pegação na festa. "Há brothers que beijaram, mas abafa", declarou, antes de comentar que alguns dos colegas já haviam viajado de volta para casa, como Cristian Vanelli, Gabriel Fop, Gustavo Benedeti e Key Alves.

🚨FAMOSOS: Tina afirma que ex-BBBs se beijaram no after dos crias 2.0 que rolou ontem. #BBB23 pic.twitter.com/AuVYF1Zdtt — CHOQUEI (@choquei) April 27, 2023









+ Siga também o perfil geral do Portal iG no Telegram !

Vale lembrar que, durante o "BBB - A Eliminação", Tina Calamba descartou que está vivendo um relacionamento com Gabriel Fop. "Somos amigos", ressaltou a modelo, comentando que nunca havia ficado com o ex-brother.

+ O "AUÊ" é o programa de entretenimento do iG Gente. Com apresentação de Kadu Brandão e comentários da equipe de redação, o programa vai ao ar toda sexta-feira, às 12h, no YouTube, com retransmissão nas redes sociais do portal.