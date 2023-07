Divulgação Claudia Leitte

Claudia Leitte encerrou com chave de ouro o "Tão Ser Tão", que começou no último dia 7 e foi sediado no Parque Ibirapuera, em São Paulo. Bem organizado, o megafestival contou com uma programação diversa, que englobou atrações musicais (Murilo Huff, João Gomes, Bell Marques e Tarcísio do Acordeon foram algumas delas), atividades infantis, artesanato, além de gastronomia.

Divulgação Público presente no encerramento do evento no último domingo (16)





A musa do "Exttravasa" e "Largadinho" subiu ao palco do Arena Gonzagão, uma homenagem ao cantor e compositor Luiz Gonzaga (1912—1989), após o "furacão" Juliette Freire levantar a plateia, intercalando clássicos e sucessos do nordeste com faixas que fazem parte de sua discografia, como "Bença", "Diferença Mara" e "Vixe, Que Gostoso".





Divulgação Juliette Freire e Claudia Leitte





E, assim como a grande vencedora do "Big Brother Brasil 21", da Globo, "Milk" não deixou ninguém parado. Era como se estivesse comandando o bloco Largadinho no circuito Barra-Ondina. Mas, para um bom observador, realmente estava. É que, enquanto entoava "Fulano In Sala", aquela do refrão "mãozinha, mãozinha, hei! Mãozinha, mãozinha, hei!", a musa, que já revelou ser uma cantora de carnaval, soltou um convincente "tira o pé do chão, Salvador".

Divulgação Juliette Freire





Feliz com o resultado da primeira edição da empreitada, que reuniu mais de 40 mil pessoas em seis dias de muita festa, Marcelo Britto, um dos idealizadores, destacou que o "'Tão Ser Tão' é uma oportunidade única de vivenciar a cultura nordestina, celebrar a tradição junina e desfrutar de shows de alta qualidade". Em seguida, ele deu spoiler: "Prepare-se para dançar, cantar e se encantar com essa experiência imperdível em 2024".