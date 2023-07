Divulgação Claudia Leitte participou do festival Tão Ser Tão

O Festival Tão Ser Tão, que celebra a cultura nordestina e sua riqueza, encerrou sua primeira edição em grande estilo, apresentando dois shows memoráveis: o da aclamada cantora Juliette e o da consagrada artista Claudia Leitte. O evento ocorreu no Ibirapuera, em São Paulo, durante os dias 7, 8 e 9 de julho, e 14, 15 e 16 de julho. Tão Ser Tão foi um sucesso e promete voltar com força total no próximo ano.

O Tão Ser Tão oferece uma experiência única, combinando a atmosfera de uma quermesse com uma programação musical de qualidade. Ao adentrar o festival, o público é transportado para a verdadeira essência das festas juninas nordestinas, com suas quadrilhas, personagens típicos e barracas de brincadeiras. Além disso, os visitantes têm a oportunidade de experimentar sabores autênticos da gastronomia nordestina e conhecer o artesanato tradicional da região.

Divulgação Juliette levantou o público no festival Tão Ser Tão

Juliette exibiu todo o seu carisma e talento em seu show na tarde deste domingo (16). Com uma performance energética e envolvente, ela encantou o público com sua voz marcante, interpretando seus sucessos mais recentes, assim como músicas tradicionais do Nordeste. O público presente vibrou a cada canção, acompanhando em coro as letras contagiantes. Juliette demonstrou, mais uma vez, porque conquistou o coração do Brasil com seu talento e carisma.

Claudia Leitte, conhecida por sua energia contagiante e carisma ímpar, também fez uma apresentação incrível. Com seu estilo único e presença de palco arrebatadora, a cantora animou a plateia com seus hits consagrados e seu repertório cheio de energia. O público resistiu à sua performance cheia de dança e alegria, criando um clima de festa e euforia durante todo o show. O empresário, Marcio Pedreira, marido de Claudia Leitte, acompanhou a cantora nesta apresentação especial.

“Festival Tão Ser Tão, achei tão poético, tudo. Eu estou levando a minha turnê “Origem”. Esse evento é massa, reúne arte, cultura, gastronomia e música”, resume Claudia Leitte.

O evento contou com uma plateia repleta de celebridades! Dani Calabresa e seu marido Richard Neuman estavam presentes, juntamente com a atriz Aretha Oliveira, o influenciador Juliano Gonçalves, a apresentadora Renata Alves, o cantor Mateus Carrilho e o ator Rodrigo Sant’anna. Além disso, também participaram a ex-BBB Sarah Aline, Renan Machado, irmão da cantora Anitta, que estava acompanhado de sua namorada Manuela Gianinni, e o atleta Kaique Cerveny.

"O Tão Ser Tão é uma oportunidade única de vivenciar a cultura nordestina, celebrar a tradição junina e desfrutar de shows de alta qualidade. Prepare-se para dançar, cantar e se encantar com essa experiência imperdível em 2024", conta Marcelo Britto, um dos idealizadores do festival e CEO da Salvador Produções.